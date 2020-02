Stellen Sie die Anderen nicht vor die Entscheidung: lesen oder zuhören. Sondern entrümpeln Sie die Folien. Wie gesagt: Das, was da steht, soll nicht belegen, was sie gerade behaupten. Es soll betonen, was Sie sagen. Punkt.



Damit die Leute Ihnen an den Lippen hängen, müssen Sie – und nur Sie – die Pointen liefern. Alle Knaller, alle Aha-Effekte kommen aus Ihrem Mund. Gönnen Sie den Folien nicht einen einzigen Volltreffer. Sondern nutzen Sie Ihre Folien, um die Spannung zu steigern.



Mal ein Beispiel: Sie haben sich zu Herzen genommen, Ihre Folien in drei Sekunden erfassbar zu machen – das ist wunderbar – und nun werfen Sie vor Ihrem Publikum folgenden Text per Beamer an die Wand: