Karriereleiter So gewöhnen Sie sich das „Äääh“ ab

„Und jetzt komme ich dazu, was wir an unserem Betriebsausflug alles unternehmen wollen…“ (Also „wollen“ mit hoher Stimme wie bei einer Frage.) Spüren Sie bei sich selber den Drang, jetzt schnell die Lücke mit einem Äh auszugießen? Betonen Sie nach oben:

„Und jetzt komme ich dazu, was wir an unserem Betriebsausflug alles unternehmen wollen…. Äh, zum einen natürlich die traditionelle Radtour…. Äh, die war als erste gesetzt, äh, dann: äh, das leckere gemeinsame Essen… ähmmm, da wollen wir dieses Mal mal eine traditionelle Bauernstube in einer alten Windmühle ausprobieren…“

Und jetzt betonen Sie das alles am Ende des Aspekts einfach nach unten:

„Und jetzt komme ich dazu, was wir an unserem Betriebsausflug alles unternehmen wollen.

Zum einen natürlich die traditionelle Radtour. Die war als erste gesetzt.

Dann! Das leckere gemeinsame Essen. Da wollen wir dieses Mal mal eine traditionelle Bauernstube in einer alten Windmühle ausprobieren.“

Merken Sie, wie fein wir da ohne Äh-Drang durchkommen? Betonen Sie häufiger nach unten. Machen Sie einen Punkt. Dann empfinden Sie selber nicht den Druck, die durch die Betonung nach oben erzeugte Erwartungshaltung schnell mit irgend einem Geräusch aufzufangen.