Karriereleiter So überzeugen Sie alle ab Sekunde eins

Allerdings lässt sich das im Alltag nicht immer so schön eintüten. Das gebe ich zu. Dann also doch erstmal eine Kurzvita vorab? Denken wir mal schräg (und damit wird es spannend): Was, wenn Sie wie der Sänger in der Show als No Name anfangen und in kürzester Zeit sich alle fragen: Wer ist das eigentlich, der mich da so mitreißt? Wäre das so schlimm?