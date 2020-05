Karriereleiter Souverän streiten in der Videokonferenz

1. Die Konferenzen verlaufen zügiger und mit weniger Blabla. Wo sich früher ein munterer Austausch von Argumenten ergeben hat, was später umgeschlagen ist zu ausuferndem Smalltalk und Gags aus allen Richtungen, da herrscht heute auf die Frage: „Will noch irgendjemand irgendetwas sagen?“ oftmals absolute Stille auf allen Kanälen der zugeschalteten Kollegen. Das mögen wir manchmal vermissen, aber eins ist es auf jeden Fall: schneller.



2. Und jetzt wird es langsam kritisch: Der ein oder andere wortkarge Kollege, der in klassischen analogen Konferenzen bei Anwesenheit in Fleisch und Blut wenigstens ab und zu mal durch ein kritisches Murren auffällt, - „Ach, nä, bitte nicht“ - oder auch durch ein leises zustimmendes „Also, ich find’s gut“, der tritt online kaum mehr in Erscheinung.



3. Auseinandersetzungen, spannende Schlagabtausche, ein engagiertes Pro und Contra finden seltener statt und enden oft ungewöhnlich abrupt. Wie geht es Ihnen? Ich kenne das von mir: Es schleicht sich das Bauchgefühl ein: „Ach, hier im Audiochat in der großen Runde muss das ja jetzt wirklich nicht breitgetreten werden.“ Spätestens nach der zweiten Gegenrede ist Schluss. Weil noch ein Argument obendrauf doch irgendwie den Rahmen sprengen würde. Dabei hätte so ein Gespräch analog im Konferenzraum selbstverständlich genau so stattgefunden.