Karriereleiter Rhetorik: So entwaffnen Sie Lügner und Publikums-Verführer

Also: Denken Sie sich also in die Lage des Publikums hinein und verbünden Sie sich mit ihm. Was ist für die Leute der überzeugende Blickwinkel? Der Blickwinkel des Diskutanten ist höchstens gleichrangig. Das heißt überhaupt nicht, dass Sie Ihren inhaltlichen Standpunkt räumen müssen, nur um der Masse zu gefallen. Es geht darum, dass Sie Ihren Standpunkt den Zuhörern so vermitteln, dass sie aus der eigenen Position heraus gedanklich einen grünen Haken dran machen können: Generalverdacht? Nein, im Gegenteil. Und spielt der Kontrahent mit fiesen rhetorischen Tricks unter der Gürtellinie, sprechen Sie das offen an und stellen Sie ihn damit bloß.