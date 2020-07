Karriereleiter So überzeugen Sie alle ab Sekunde eins

Ich selber habe zu Beginn eines Vortrags zum Thema „Radikal umdenken im Job“ ein kleines Handy-Video gezeigt von einer Spinne, die einige Tage zuvor an der Wand in meinem Büro hochgekrabbelt war. Auf die Leinwand des Tagungsraums projiziert sah die Kleine schon ganz beeindruckend aus. Dann sofort die Frage an die Leute: „Mal Hand hoch. Wer findet das Tierchen eklig? - Etwa ein Drittel. Ok. Jetzt Hand hoch: Wen lässt das Tierchen eher kalt? Über die Hälfte. - Und wer findet die Spinne eher ganz niedlich? - Auch ein paar Leute. Und jetzt meine These: Wenn es schon möglich ist, zu einer kleinen Spinne solch gegensätzliche Haltungen einzunehmen, dann muss es doch auch möglich sein, zu den verwickelten Prozessen und Aufgaben in Ihrem Unternehmen unterschiedliche Haltungen einzunehmen. Wie kriegen Sie also das Umdenken in Ihren Teams hin?“