Karriereleiter So bezaubern Sie mit sonst so drögen Bilanzen

Schwierig sind Bilder, die etwa Waldbrände oder gerodete Urwaldflächen veranschaulichen sollen, wenn man kein Pendant findet: „Das ist eine Fläche so groß wie Hessen, das Saarland und Bremen ohne Bremerhaven zusammen.“ So schnell kommt man da nicht mit. Das Bild verpufft. Besser wäre, die Fläche wäre so groß wie Thüringen. Das ist klarer. Und außerdem wäre dann weniger Wald verloren.



Es muss also greifbar sein. Hier: Island ist mit seinen rund 360.000 Einwohnern ein recht kleines Land. Okay, ja, keine Überraschung. Aber wie wäre es so: Ganz Island hat gerade mal etwas mehr Einwohner als Bielefeld. Das vergessen Sie nicht mehr, oder? Das ganze Island und Bielefeld fast gleich viele Leute.