Jetzt anmelden: Erleben Sie „Leben mit Aktien“ live

Der Podcast richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die schon etwas Erfahrung am Aktienmarkt sammeln konnten. In „Leben mit Aktien“ schauen die beiden nicht nur auf einzelne Zahlen und Titel, sondern auf das große Ganze: auf die Weltwirtschaft und Geopolitik, auf Notenbanken und Regierungen, auf Trends und Technologien – und die Folgen für die Märkte. Mit verschiedenen Formaten klären die beiden sowohl über Zusammenhänge auf, als auch über die wichtigsten Kennziffern von Aktien und Investments in ETFs und Fonds.