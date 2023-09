Podcast – Leben mit Aktien Aktien vs. Zinsen: Zweistellige Verluste voraus?

Intro: Alles neu macht der Herbst – der Relaunch einer Medienmarke und was der Kanzler damit zu tun hat

Das Ganze sehen: Die Wall Street im Bann der Zinsen – wieso zweistellige Aktien-Verluste keine gewagte Prognose sind und der Kalender dennoch KAUFEN sagt (ca. Min. 7)

Das liegt im Trend: Nvidia, TSMC & Co. im ETF-Mantel – weshalb ein „nachhaltiger“ Halbleiter-Fonds vorn liegt und Digitalisierung nichts am Schweinezyklus ändert (ca. Min. 21)

Red Flag: Börsenneuling mit Novo Nordisk-Phantasie – warum Schott Pharma keine AG ist und Anleger direkte Wege gehen sollten (ca. Min. 30)