Podcast – Leben mit Aktien Apple, Amazon und Aktienrente

Wir ziehen in dieser Folge eine kleine Zwischenbilanz der Quartalssaison. Wir schauen uns an, was uns die Zahlen, die da in den vergangenen Tagen und Wochen vorgelegt wurden, sagen. Zwei Unternehmen picken wir uns raus. Es sind zwei der wertvollsten und am heißesten diskutierten der Welt: Amazon und Apple. Frei nach dem Motto: Es ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Es soll aber nicht nur um Quartale gehen. Wir betrachten die beiden Schwergewichte breiter und klären, wie sich vor allem Apple substanziell operativ entwickelt hat.

Anschließend geht es um Warren Buffett und die Frage, warum er weiter entspannt US-Staatsanleihen kauft. Außerdem sprechen wir über eine wichtige Personalie: Alfred Platow von Ökoworld – ein Veteran und Pionier – muss gehen. Wir erklären, was der Abgang bedeutet.



Dicke Bretter, kurze Beine: 200 Milliarden Euro für das Generationen-Kapital – was Christian Lindners Mega-Sparplan (nicht) leistet (ca. Min. 2)

Das Ganze sehen: Zwischenbilanz der Berichtssaison – und wie private Aktionäre der Zahlenflut sinnvoll begegnen (ca. Min. 8)

Eine Frage der Größe: Services statt Hardware – wie Apple sich neu erfindet, wieso ETF-Anleger den US-Klumpen überschätzen und weshalb auch aktienbasierte Vergütungen Kosten sind (ca. Min. 13)

Das Orakel spricht: „Es gibt Dinge, über die man sich keine Gedanken machen sollte“ – warum Warren Buffett weiter entspannt US-Staatsanleihen kauft (ca. Min. 28)

Last Call: Der Rauswurf des Klimakleber-Kumpels – warum Ökoworld-Pionier Alfred Platow seine grüne Geldmaschine nur noch von außen sieht (ca. Min. 28)