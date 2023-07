Podcast – Leben mit Aktien Blaupause für die Aktienrente? Das kann der deutsche Staatsfonds

In dieser Folge sprechen wir noch einmal über den Dax, denn der kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Allzeithoch im Juni stürzte er mal wieder auf unter 15.500 Punkte ab. Auch in China ist einiges los, deshalb schauen wir uns die Entwicklungen an, bevor wir über den deutschen Staatsfonds Kenfo (Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung) sprechen. Wir erklären, wie er funktioniert und ob es sich lohnt, zu investieren. Eine Aktie aus dem Kenfo-Portfolio durchleuchten wir genauer: die Deutsche Telekom. Und zum Schluss fragen wir uns, warum das US-Einrichtungshaus Bed Bath & Beyond zwar insolvent und die Marke bereits verkauft ist, die Aktie aber trotzdem steil ansteigt. Kann man hier investieren? Spoiler: Es wäre mindestens abenteuerlich.