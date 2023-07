Podcast – Leben mit Aktien: Börsenaufschwung vs. Rezessionsgefahr: Die Watchlist fürs 2. Halbjahr

Bevor wir in dieser Folge über die zweite Jahreshälfte sprechen, schauen wir erst einmal zurück auf die erste. Es wurde sehr viel schwarz gemalt, die Prognosen sahen düster aus. Trotzdem steigen die Indizes – nicht nur bei den großen Tech-Werten und allem, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat. Auch der Dax steht mit plus fünfzehn Prozent gut da. Es geht also aufwärts. Trotzdem ist die Stimmung schlecht, weil viele nicht davon profitieren. Wir verraten, was auf unserer Watchlist für das zweite Halbjahr steht – natürlich ohne „heiße Tipps“, sondern Themen und Investments, die man auf dem Radar haben sollte. Und zum Schluss schauen wir uns den US-Riesen 3M genauer an, der endlich eine der zahlreichen Klagen aus der Welt schaffen konnte. Ist das nun ein Signal für eine Trendwende der Aktie des Mischkonzerns?