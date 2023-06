Podcast – Leben mit Aktien E.On, RWE und das grüne Wirtschaftswunder – plus: Aktien aus der Mode

Wir nehmen in dieser Folge die deutsche Debatte um grünes Wachstum unter die Lupe: Derzeit erleben wir eine Rezession, aber die Frage ist, wie es künftig aussehen wird und ob die Transformation neues Wachstum bringt.

Leonard Birnbaum, der Vorstandsvorsitzende von E.On sprach im Interview mit der WirtschaftsWoche kürzlich Tacheles und forderte ein „neues Betriebssystem“. Deshalb schauen wir uns einmal die Performance der großen Energieversorger an.

Außerdem machen wir einen Streifzug durch die Modewelt – uns interessieren aber nicht die Styles und Farben der Saison, sondern die Zahlen der Saison. Wie geht es den bekannten und unbekannten Riesen, darunter Inditex (Zara) und Fast Retailing, dem größten Bekleidungskonzern Japans und Betreiber hinter der erfolgreichen Kette Uniqlo? Und wenn wir über Mode sprechen, müssen wir natürlich auch über Zalando und About You reden. Da sieht es teilweise nicht gut aus.



Das Ganze sehen: Der Kanzler verspricht ein grünes Wirtschaftswunder – aber die Wirtschaft erlebt ihr blaues Wunder (ca. Min. 4)

Eine Frage der Größe: Die Versorger-Dinos E.On und RWE haben sich neu aufgestellt – welche Aktie langfristig mehr Power hat (ca. Min. 11)

Das liegt im Trend: Globale Textil-Riesen vs. deutsche Mode-Plattformen – und was der Aufschwung in Japan damit zu tun hat (ca. Min. 25)