Podcast – Leben mit Aktien Eli Lilly, Novo Nordisk & Co.: Milliardenmarkt Abnehmspritze

Diese Woche sprechen wir natürlich auch über Fußball. Denn Harry Kane ist der teuerste Bundesliga-Einkauf aller Zeiten. 100 Millionen Euro überweist der FC Bayern München an Tottenham Hotspurs, damit der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schon in dieser Saison für den Rekordmeister auf Torejagd geht – und nicht erst 2024 ablösefrei wechselt. Wir schauen uns deshalb einmal den Ausrüster Adidas genauer an.