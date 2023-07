Podcast – Leben mit Aktien Immobilien oder Aktien – ist das ein Gegensatz?

In dieser Folge fragen wir uns, was sich beim Vermögensaufbau mehr lohnt: Aktien oder Immobilien? Und was ist mit Aktien oder Anleihen? Seit es wieder Zinsen gibt, fragt man sich tatsächlich immer öfter: Soll ich eine Aktie oder eine Anleihe eines Unternehmens kaufen? Einmal erwerbe ich Anteile, einmal gebe ich Kredit.