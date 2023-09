Podcast – Leben mit Aktien Inflation, Transformation, Dividende: Jetzt Öl-Aktien kaufen?

Intro: Softbank bringt ARM an die Börse – mit immensen Erwartungen und mauer Rendite

Das Ganze sehen: Der Ölpreis steigt wieder – wieso das nicht das einzige Argument für Öl-Aktien ist und was die US-Multis besser machen als die europäische Konkurrenz (ca. Min. 8)

Wahre Größe: Großbaustelle Magic Kingdom – warum die Disney-Aktie zurecht abgestürzt ist und wie Investoren jetzt auf das Debakel reagieren (ca. Min. 22)

Last Call: Aus dem MDAX ins Nirvana – was der selbstverschuldete Index-Abstieg von Krones über Governance und passives Investieren lehrt (ca. Min. 35)