Podcast – Leben mit Aktien Johnson & Johnson – lohnt der Aktientausch?

Diese Woche blicken wir sorgenvoll auf die Konjunktur – und verschiedene Vorschläge aus der Politik, wie man sie wieder ankurbeln könnte.



Außerdem geht es um das Thema, an dem zur Zeit niemand so recht vorbeikommt: Barbie. Zwei börsennotierte Firmen spielen bei dem Spektakel eine Rolle, die es in der Vergangenheit ziemlich schwer hatten und für die jetzt vielleicht der Erfolg des Films eine Art Turning Point sein könnte: Mattel und Warner Bros.