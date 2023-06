Podcast – Leben mit Aktien KI-Hype, Nvidia und ein Mahnmal aus dem Jahr 2000 – plus: ein Banker als US-Präsident?

Das Ganze sehen: Warum die Einigung im US-Schuldenstreit kaum ein Problem löst – für Europa aber dennoch bedrohlich ist (3:00)



Eine Frage der Größe: JPMorgan profitiert von der Krise der Regionalbanken – aber die Nachfolge von Bank-Chef Jamie Dimon ist ungeklärt (13:40)



Das liegt im Trend: Wie Nvidia-Aktionäre im KI-Hype einen kühlen Kopf behalten – und welche Warnung Cisco Systems sendet (ca. Min. 20)



Last Call: Sell In May And Go Away – das Phänomen der Saisonalität und die Tücken einer alten Börsenregel (ca. Min. 36)