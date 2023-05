Podcast – Leben mit Aktien: Leben mit Aktien | Trailer

Sie sind wieder da! Horst von Buttlar und Christian W. Röhl sind ein eingespieltes Team: In ihrem neuen Podcast schauen sie wieder nicht nur auf einzelne Zahlen und Titel, sondern auf das große Ganze: auf die Weltwirtschaft und Geopolitik, auf Notenbanken und Regierungen, auf Trends und Technologien – und die Folgen für die Märkte. Mit verschiedenen Formaten klären sie sowohl über Zusammenhänge auf, als auch über die wichtigsten Kennziffern von Aktien und Investments in ETFs und Fonds.

Ein Podcast für Menschen, die gezielter in einzelne Aktien investieren möchten – ohne dauernd das Börsengeschehen verfolgen zu müssen.