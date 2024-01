Podcast – Leben mit Aktien Sechs Investment-Lektionen aus Davos

Ja, nein, ich mein' – jein: Was die Stimmung der Wirtschaftselite mit einem HipHop-Evergreen gemein hat

Der Elefant im Raum: Welche Schatten Donald Trump wirft und wieso Wahljahre gute Börsenjahre sind

Künstliche Intelligenz: Warum 2024 sich anfühlt wie 1998 und wieso der Nasdaq 100 ETF der Goldstandard bleibt

Begegnung mit Bill Gates: Wie der Microsoft-Gründer sich im Angesicht der „Polykrise“ Optimismus und Durchhaltevermögen bewahrt

Choose France: Was Emmanuel Macron besser macht als Christian Lindner und wo der CAC 40 dem Dax voraus ist

Düstere Szenarien: Warum Rüstungsaktien weiter steigen und was ein ETF hier leisten kann