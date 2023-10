Podcast – Leben mit Aktien Spannungsabfall bei NextEra, Flaute bei LVMH und der Patient Fresenius

Intro: Nachhaltige Innovationen und mutige Manager – wie Mittelständler die grüne Transformation vorantreiben

Das Ganze sehen: Hamas-Terror gegen Israel – wieso die Börse (noch) gelassen bleibt und was das Rosebank-Ölfeld damit zu tun hat (ca. Min. 11)

Dicke Bretter: Großbaustelle Fresenius – warum der Gesundheitskonzern nun auch noch die Dividende streichen könnte (ca. Min. 23)

Das liegt im Trend: Abverkauf beim wertvollsten Energieversorger der Welt – wie NextEra Energy zwischen Zinsen, Dividenden und Investitionen laviert (ca. Min. 32)

Last Call: LVMH unter den Erwartungen – was die Zahlen des Luxus-Konglomerats über die Konsumlaune verraten (ca. Min. 42)