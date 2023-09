Podcast – Leben mit Aktien Supermacht oder Scheinriese: Investieren in Indien?

In dieser Folge sprechen wir über die Internationale Automesse, die zur Zeit in München stattfindet. Dort ziehen dieses Jahr vor allem chinesische Autobauer die Aufmerksamkeit auf sich.

China wurde zuletzt von Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Außerdem startet der G20-Gipfel am 9. September in Neu-Delhi. Wir schauen uns dieses spannende, widerspruchsreiche Land ganz genau an und klären, ob es sich lohnt, dort zu investieren.

Und zum Schluss gibt es noch einen Hidden Champion: Wir sprechen darüber, wie eine Keks-Aktie LVMH, ASML und Novo Nordisk abhängt.