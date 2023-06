Podcast – Leben mit Aktien Vorsicht bei Neu-Emissionen!

Aber es geht nicht nur um Einbruch und Zusammenbruch, sondern auch um Aufbruch: ThyssenKrupp bringt endlich seine kleine, fast vergessene Perle an die Börse: Nucera, Hersteller von Geräten für die Elektrolyse, also für die Herstellung von Wasserstoff. Es ist die große Hoffnung auf eine neue Wasserstoffwirtschaft und der erste Börsengang in Deutschland seit Februar.