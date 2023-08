Podcast – Leben mit Aktien Wen LVMH als nächstes kaufen könnte

In dieser Folge sprechen wir nur über schöne Dinge. Es wird eine akustische Shoppingtour durch die großen Marken der Welt. Und damit natürlich auch zu den größten und besten Luxusunternehmen und Luxusaktien. Die klangvollen Namen diese Woche sind Cartier, Hermès, Moncler, Lange & Söhne und viele mehr. Und natürlich schauen wir uns den Branchenführer LVMH ganz genau an.

Aber auch kleine, feine Nebenwerte sind spannend. Deshalb blicken wir zum Schluss auf einen Champagner: Laurent-Perrier.



Das Ganze sehen: Der Warenkorb der Reichen – wie der „Cost of Living Extremely Well Index“ (CLEWI) die Preismacht der Luxus-Label nachzeichnet (ca. Min. 2)

Eine Frage der Größe: Luxus-Gigant LVMH – wie Europas wertvollste Börsenfirma weiter wachsen kann und warum die Nachfolge von Bernard Arnault nicht das größte Risiko ist (ca. Min. 9)

Das liegt im Trend: Moncler, Richemont, Hermès & Co. – wen LVMH (eher nicht) als nächstes kaufen könnte, was Gucci mit Prada verbindet und wie man sich ein Stück Monaco kauft (ca. Min. 21)

Klein, aber oho: Exklusive Nebenwerte – warum das traditionsreiche Champagnerhaus Laurent-Perrier zu günstig sein könnte (ca. Min. 49)