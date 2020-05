Podcast – Chefgespräch „Das kleine gallische Dorf bleibt“

Wochenlang geschlossene Geschäfte und Hotels, Fernreisen sind passé. Rucksäcke, Wanderschuhe und -Jacken braucht gerade kein Mensch. „Wir sind in einer kompletten Ausnahmesituation“, sagt Antje von Dewitz, Chefin des Outdoor-Ausrüsters Vaude, im Podcast mit der WirtschaftsWoche. Dass Adidas als eines der ersten Unternehmen Staatshilfe beantragte, hat die Unternehmerin schockiert. Und sie überdachte die eigene Überlebensstrategie. Das Ergebnis: Das Familienunternehmen habe in den vergangenen Jahren so nachhaltig gewirtschaftet, dass es die Krise aus eigener Kraft stemmen könne, sagt von Dewitz. Es sei eben doch ein Vorteil nicht wie etwa Adidas von kurzfristigen Renditezielen getrieben zu sein. „Definitiv hilft es, langfristig zu denken, und wir haben einen langen Atem.“