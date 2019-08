erfolg.reich - Money Master #11 Teilen und kassieren

Erstaunlich, wie kalt mich das lässt. Letztlich sind diese 27 Euro aber Geld, von dem ich bis vor Kurzem nicht mal wusste, dass es mir zusteht. Zudem fühle ich mich sicherer, wenn ich die volatilen Schwellenländer durch einen separaten Indexfonds abdecke. Bei einem Mischprodukt wie einem ETF auf den MSCI All Country World hätte ich Bedenken, die stabile Performance der Industriestaaten zu gefährden. Diese Länder sind für mich so etwas wie ein sicherer Anker. Daher fließen 40 Euro aus eigener Tasche pro Monat in den iShares Core MSCI World UCITS ETF. Ja, der volle Name ist wichtig, denn: Fast hätte ich ihn mit dem ausschüttenden iShares MSCI World UCITS ETF vertauscht. ETFs auf den Weltaktienindex gibt es Hunderte. Detailliert lesen bei der Sparplan-Eröffnung lohnt sich also. Mehr dazu im Podcast. Auch einen Namen durfte ich meinem Sparplan geben. Er soll mich an mein Sparziel erinnern: Lass liegen.