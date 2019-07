erfolg.reich - Money Master #5: Endlich eine Alternative zu ETFs!

Dass es auch aktiv gemanagte Fonds für kleines Geld gibt, hat mir ein Leser per Mail geschrieben. Konkret empfiehlt er mir den sparplanfähigen Arero Weltfonds der DWS-Gruppe. Mit einer breiten Streuung (etwa 60 Prozent Aktien, 25 Prozent Anleihen und 15 Prozent Rohstoffen), null Prozent Ausgabeaufschlag und jährlichen Fondskosten von 0,5 Prozent ein durchaus attraktives Produkt – und „endlich“ mal kein ETF. Schade, dass mein Bankberater mir derartige Fonds verschwiegen hat. Dafür hat mir einer meiner engsten Finanzberater einen besonders „süffisanten“ Anlagetipp gegeben. Mein Freund Henrik rät dazu, in Kölsch zu investieren. Seine Renditeberechnung: Hätte ich vor einem Jahr Gerry-Weber-Aktien im Wert von 1080 Euro gekauft, dann wären davon heute noch 64,80 Euro übrig. Hätte ich hingegen 1080 Euro in Kölsch investiert, dann hätte ich dafür 72 Kästen Bier bekommen. Ein ganzes Jahr lang hätte ich vier Flaschen pro Tag trinken können und: Ich hätte noch Leergut von 223,30 Euro. Zwar hätte ich weniger als vorher, aber vier Mal so viel wie beim Kauf von Gerry-Weber-Aktien. Da sag ich nur: Prost!