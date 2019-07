erfolg.reich - Money Master #6: Meins ist meins!

Ganz ohne Risiko geht es aber nicht. „Wo Rendite draufsteht, ist auch Risiko drin“, erklärt mir Christian Bock, Abteilungsleiter für Verbraucherschutz bei der BaFin. Worst-Case-Szenario: der Totalverlust. Bei einem breit gestreuten Aktien- oder Indexfonds sei das aber extrem unwahrscheinlich. Hierfür müssten alle darin enthaltenen Unternehmen (also mehrere Hundert Firmen mit Rang und Namen) in Konkurs gehen – und zwar gleichzeitig und auch die Verwertung ihres Sachvermögens nichts einbringen. Unangenehm wäre aber auch eine Fondsschließung. Das passiert mitunter, wenn ein Fonds zu wenige Anleger anlockt. Meine Anteile könnte ich dann (zu einem oft niedrigen Kurs) verkaufen, ein Tauschangebot des Fondshauses annehmen oder mich zum Schlusskurs auszahlen lassen. Mit mehreren Hundert Millionen Euro an angelegtem Geld ist eine Schließung der mir bisher empfohlenen Fonds aber kaum zu befürchten. Für die Herausgeber sind sie wahre Cashcows.