erfolg.reich - Money Master #9 Global gestreut

Drin ist, was draufsteht. Schön wär’s, aber Mogelpackungen gibt’s auch am Kapitalmarkt – das habe ich von Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Buchautorin, erfahren. Denn streng genommen ist der MSCI World am Finanzmarkt so etwas wie der Schokokeks ohne Schoko aus dem Supermarkt. Oder die aus Fischeiweiß geformte Pseudogarnele. Der vermeintliche Weltaktienindex beinhaltet nämlich nur 23 Industrieländer. Etwas wenig, finde ich. Zumindest aus völkerrechtlicher Perspektive. Sieht man sich die Marktkapitalisierung an, so deckt er ganze 85 Prozent der Industriestaaten ab. Trotz irreführendem Namen ein „wirklich breit gestreuter Index“, beruhigt mich Eric Wiegand, Leiter der ETF-Vertriebsstrategie beim Anbieter DWS Xtrackers. Außerdem sei ich mit einem ETF-Sparplan auf den MSCI World in genau jenen Finanzmärkten investiert, die am besten entwickelt sind. „Für Einsteiger ein solider Portfolio-Baustein“, sagt Wiegand.´