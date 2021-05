Podcast – Money Mates Daytrading lernen: Macht mich die Börse an nur einem Tag reich?

Heute geht’s ums Eingemachte! Nachdem Tina vergangene Woche erzählt hat, was die Angebote der Internet-Börsencoaches taugen (und was nicht), berichtet sie heute über ihren großen Tag als Zockerin. Wie hat sie sich auf's Daytraden vorbereitet? Welche Finanzprodukte hat sie gekauft? Was schoss ihr beim Zocken durch den Kopf? Und vor allem: Ist es ihr gelungen, das Gelernte zu Geld zu machen? All das und noch vieles mehr bespricht sie mit Jan in der heutigen Folge von Money Mates. Außerdem erklärt euch Sebastian Ebert, Professor für Mikroökonomie an der Frankfurt School of Finance, welche psychologischen Tricks Trading-Apps anwenden, um euch möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen.