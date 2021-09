Podcast – Money Mates ETF Crashkurs: Soll ich jetzt noch einen ETF kaufen?

Egal ob bei Freunden, im Büro oder im Sportverein: Die Geldanlage in ETFs wird immer mehr zum Gesprächsthema Nummer eins. Wer heute noch keinen ETF besitzt, fühlt sich da manchmal ganz schön abgehängt. Aber brauchst auch du wirklich einen ETF? Und warum sind plötzlich alle so begeistert von den Indexfonds? All das und noch vieles mehr besprechen die Money Mates mit Geld-Redakteur Philipp Frohn. In einer Art ETF-Crashkurs erfahrt ihr alles, was ihr über den neuen Börsen-Hype wissen müsst – unter anderem auch, welche Risiken auf euch lauern könnten und wie ihr selbst erfolgreich in ETFs investieren könnt.