Podcast – Money Mates Influencer: Wie werde ich reich mit Instagram, TikTok und Co.?

Kevin erklärt uns, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, mit seinen Inhalten in den sozialen Medien Geld zu verdienen, was man dafür können muss und auch, wie sich das Geschäft gewandelt hat. Wir sprechen auch über die Arbeitsbelastung, die erfolgreiche Influencer durchaus spüren – und darüber, wie die Stars ihren Einfluss in den sozialen Medien verantwortungsvoller nutzen können.