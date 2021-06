Podcast – Money Mates Ist ein Studium an einer FH besser für die Karriere?

Es ist eine Grundsatzfrage, die sich angehende Studierende stellen müssen: Lieber an der Uni oder an der Fachhochschule studieren? Während die FHs in der öffentlichen Aufmerksamkeit häufig vernachlässigt werden, bricht WirtschaftsWoche-Redakteur Dominik Reintjes in dieser Folge eine Lanze für die FHs. Sein Fazit: Sie bieten den Studierenden eine deutlich bessere Betreuung als Universitäten, verschaffen früher größere Einblicke in die Praxis – und auch ihre Kontakte zur Wirtschaft und damit potenziellen Arbeitgebern sind häufig gut.