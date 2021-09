Podcast – Money Mates Kann ich mit ETFs etwas falsch machen?

ETFs sind bei Börseneinsteigern beliebt. Kein Wunder, denn die Indexfonds haben viele Vorteile. Sie sind kostengünstig und risikoärmer als Aktien – heißt es zumindest. Doch mittlerweile sehen viele ETF-Gegner den Trend sehr kritisch. Droht eine Blase zu platzen? Wie diversifiziert sind ETFs wirklich? Und sind ETFs vielleicht sogar gefährlicher als andere Finanzprodukte? Was von diesen und anderen Argumenten zu halten ist, diskutiert Tina in der heutigen Folge Money Mates mit Edda Vogt von der Börse Frankfurt – diesmal live auf der Karrieremesse herCAREER in München.