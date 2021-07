Podcast – Money Mates Karriere im Strukturvertrieb: Wie ist es wirklich, in ein Pyramidensystem einzusteigen?

Wie der Einstieg in dieser Branche aussieht und welche Vor- und vor allem Nachteile damit einhergehen, bespricht Jan in dieser Folge mit Georg Buschmann aus dem Geld-Ressort der WirtschaftsWoche. Georg hat sich in den vergangenen Wochen in die Tiefen und Untiefen des Strukturvertriebs eingearbeitet, hat mit vielen Menschen gesprochen, die dort gearbeitet haben und sich erklären lassen, was den Reiz der Arbeit dort ausmacht – und welche Probleme sie dabei erlebt haben.