Podcast – Money Mates Weiterbildung für die Karriere: Wann sie sich lohnt

Wer noch in der Ausbildung ist oder gerade seinen ersten Job begonnen hat, mag das sicher nicht hören, aber es ist leider wahr: Der Satz „Ich habe ausgelernt“ gehört ins Museum. Als Arbeit für die meisten Menschen noch daraus bestand, ein weiteres Zahnrad der Industriegesellschaft zu sein, konnte man vielleicht noch mit einem Handgriff sein gesamtes Arbeitsleben bestreiten. In Zeiten von Digitalisierung und Automation gilt das schon lange nicht mehr. Selbst junge Menschen müssen ihre Hirne regelmäßig updaten, um nicht abgehängt zu werden. Aber in welchen Fachbereichen lohnen sich Weiterbildungen? Wie finde ich die richtigen Kurse, um meine Fähigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen? Und wer zahlt dafür?

Wir beantworten diese und weitere Fragen zur Weiterbildung in dieser Folge mit Hilfe von WirtschaftsWoche-Redakteurin Kristin Rau. Sie hat für die aktuelle Titelgeschichte recherchiert, was ihr können müsst und wo ihre es lernt. Mehr dazu hier.