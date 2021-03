Podcast – Money Mates Welche Anlagestrategien kann ich von den besten Börsenprofis lernen?

Wer an der Börse erfolgreich sein möchte, braucht einen Plan. In der Coronakrise gilt das für unerfahrene Anleger genauso wie für Börsenprofis. Wie so ein Plan aussehen kann, warum er so wichtig ist und wie man seine eigene Anlagestrategie entwickelt, schauen sich die Money Mates Tina Zeinlinger und Jan Guldner gemeinsam mit Heike Schwerdtfeger an. Sie hat zusammen mit dem Analysehaus MMD für die WirtschaftsWoche ein exklusives Ranking der besten Geldmanager Deutschlands erstellt und zeigt in einer siebenteiligen Artikel-Serie, wie die Profis mit Unsicherheit im Markt umgehen, wie sie sich auf Risiken vorbereiten und welche Aktien sie jetzt kaufen. Den Money Mates erklärt sie, wie die Strategien funktionieren und wie ihr die Tipps und Tricks der Profis für euren eigenen Börsenerfolg nutzen könnt.