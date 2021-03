Podcast – Money Mates Wie bekomme ich Geld vom Finanzamt zurück?

Die Steuererklärung ist in Deutschland so etwas wie ein Initiationsritus ins Berufsleben. Jahrelang musste man sich nicht darum kümmern, weil man entweder zu jung war oder zu wenig verdiente, um überhaupt Steuern an den Fiskus abführen zu müssen. Doch sobald man in den Beruf einsteigt, zahlt man üblicherweise auch Steuern – und hat die Möglichkeit, sich einen Teil davon zurückzuholen, wenn man gegenüber dem Finanzamt erklären kann, warum man zu viel gezahlt hat.