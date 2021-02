Podcast – Money Mates Wie können mir Routinen bei der Karriere helfen?

Twitter-Chef Jack Dorsey schwört auf sie, Facebook-Managerin Sheryl Sandberg ebenso: Tägliche Routinen, um den Tag zu starten und zu strukturieren. Vom ersten Weckerklingeln am Morgen bis zum Einschlafen am Abend haben viele der erfolgreichsten Manager*innen und Unternehmer*innen jedem Zeitpunkt eine feste Tätigkeit zugeordnet. Vom Duschen übers Frühstück, zur Deep Work Phase, den Pitch Meetings, der aktiven Mittagspause bis hin zum durchgeplanten Nachhauseweg und den abendlichen Ritualen vorm Einschlafen.

In dieser Folge von Money Mates versuchen wir der Frage auf den Grund zu gehen, was diese Rituale tatsächlich bringen. Dazu sprechen wir mit Fabian Foelsch, dem Gründer des Nahrungsergänzungsmittelherstellers Braineffect. Er erklärt uns seine ausgeklügelte tägliche Routine und welchen Nutzen er daraus zieht. Wie man seinen Alltag selbst so strukturiert, lernen wir dann von der Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen. Sie hat ein System entwickelt, das dabei helfen soll, gute Gewohnheiten ins eigene Leben zu bringen.

Auch die Börsenboomer stehen in dieser Folge im Zeichen der Routine: WirtschaftsWoche-Redakteurin Heike Schwerdtfeger erklärt, wie man sein Geld routiniert anlegt, um möglichst wenig Arbeit und möglichst viel Rendite zu erwirtschaften.