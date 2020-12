Podcast – Money Mates: Wie viel reicher macht mich ein Abschluss von einer Elite-Uni?

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Barack Obama – die Liste der erfolgreichen Menschen, die an einer Eliteuniversität studiert haben, ist lang. Kann das Zufall sein? Oder kann ich es auch ohne Stanford, Oxford & Co. ganz nach oben schaffen? Ob es sich lohnt, zehntausende Euros in ein Elitestudium zu stecken und um wie viel reicher euch ein Abschluss an einer renommierten Hochschule macht, haben die Money Mates mit Ingo Isphording, Bildungsökonom am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn, durchgerechnet. Auch im Arbeitgeberlager haben sie sich umgehört und Klaus Bauknecht, Chefvolkswirt der IKB Deutsche Industriebank, sowie Philipp Dobbert, Chefvolkswirt der Quirin Privatbank, zu den Chancen von Elite-Absolventen im Bewerbungsprozess befragt.