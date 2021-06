Podcast – Money Mates Wie werde ich meine Angst vor Aktien los?

Deutschland gilt als Land der Aktienmuffel. Obwohl in der Coronakrise viele Menschen neu an der Börse eingestiegen sind, liegt die Aktienquote hierzulande noch immer deutlich unter dem Schnitt anderer europäischer Länder und der USA. Die Money Mates zeigen, aus welchen Gründen Menschen zögern, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen und geben Tipps, wie ihr diese Scheu überwinden könnt. Dafür sprechen sie mit Olaf Stotz, Professor an der Frankfurt School of Finance, der unter anderem erklärt, wie unsere Gehirnhälften beim Thema Geldanlage funktionieren.