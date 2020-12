Neu: Money Mates – der Podcast, der dich erfolgreich macht

Wie legst du dein erstes Gehalt gleichzeitig sinnvoll und profitabel an? Woher weißt du, ob sich das Studium an einer Elite-Uni lohnt? Wann ist es sinnvoll, für einen neuen Job umzuziehen? Und wie holst du dir schon am Anfang deines Berufslebens einen Teil deiner Steuern zurück? Diese und weitere Fragen, die dein Konto oder deine Karriere direkt betreffen, beantworten die Money Mates. Tina Zeinlinger und Jan Guldner sind Redakteure bei der WirtschaftsWoche. Sie holen sich Rat von Experten und Kollegen und stellen diesen auch in jeder Folge auf die Probe. Dabei haben sie immer eins im Blick: Deinen Mehrwert. Ab 8. Dezember immer dienstags.