 Polen: Deutsche Bank verkauft Aktien der Santander Bank Polska

FrankfurtDie Deutsche Bank verkauft erneut Anteile an der Santander Bank Polska. Über Nacht sollen bis zu 1,55 Millionen Aktien der polnischen Bank an institutionelle Investoren veräußert werden, wie die Deutsche Bank am Mittwoch mit. Gemessen am aktuellen Kurs hat der Anteil von etwa 1,5 Prozent an dem polnischen Institut einen Wert von rund 135 Millionen Euro.