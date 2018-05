+++ Live-Blog +++: Deutschland will, das „dieses Abkommen am Leben bleibt“

Das russische Außenministerium zeigt sich in einer Erklärung „tief enttäuscht“ von Trumps Ankündigung. Diese untergrabe das Vertrauen in die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA). Russland kündigte an, sich um den Erhalt des Abkommens bemühen zu wollen. Die russische Führung sei in Kontakt mit der EU und dem Iran, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Botschafter bei der EU.