++ Newsblog Syrien-Krise ++: Kampf um Duma – syrische Regierung soll umkämpfte Stadt jetzt kontrollieren

+++ 9:10 Uhr, Dax startet zurückhaltend +++

Im deutschen Aktienmarkt herrscht wegen der jüngsten US-Drohungen im Syrien-Konflikt Zurückhaltung. Der Dax startete am Donnerstag kaum verändert bei 12.297 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,8 Prozent verloren hatte. Die Ankündigung eines Raketenangriffs gegen Syrien durch US-Präsident Donald Trump sorgt für Unruhe in den Handelsräumen weltweit. „Die Anleger fürchten, dass sich der Konflikt zwischen den USA und Russland weiter zuspitzt“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. „Kurzfristig dürfte sich die Achterbahnfahrt an den Börsen deshalb fortsetzen.“