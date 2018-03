+++ Newsblog zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium +++: Gabriel in „größter Sorge“ über US-Strafzölle – Toyota warnt vor höheren Autopreisen

In Asien sind die Kurse an den Aktienmärkten am Freitag durch die Bank gefallen. Damit folgten die Kurse zum einen schwachen Vorgaben aus den USA. Zum anderen drückt sich in den teilweise deutlichen Rückgängen die Sorge über die Eskalation eines Handelsstreits mit den USA vor dem Hintergrund geplanter Strafzölle auf Stahl aus. In Tokio sackte der Leitindex Nikkei 225 bis Börsenschluss um 2,5 Prozent auf 21.181,64 Punkte ab und gab damit den dritten Tag in Folge nach.