++ Newsblog zum Kim-Trump-Treffen ++: „Gipfel war Spitzenklasse“ – Trump und Kim stehen kurz vor Unterzeichnung von Vereinbarung

Düsseldorf/SingapurIn Singapur hat der historische Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un begonnen. Kim will einem Agenturbericht zufolge nur am Dienstag verhandeln. Seine Abreise ist für 14 Uhr Ortszeit (8 Uhr in Deutschland) geplant. Trump fliegt nun ebenfalls am Dienstag, um 19 Uhr, zurück in die USA und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Mittwoch. Um 16 Uhr will sich der US-Präsident der Presse erklären.