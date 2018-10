US-Supreme Court Die Ernennung Kavanaughs scheint sicher

Trumps Republikaner wiederum würden mit einem Erfolg in der Hand in die Kongresswahl am 6. November ziehen, bei der ihnen Umfragen zufolge der Verlust der Mehrheit zumindest in einer der beiden Parlamentskammern droht. Doch auch die Demokraten erhoffen sich Rückenwind für den Wahlkampf. Sie setzen darauf, dass eine Ernennung Kavanaughs nicht zuletzt im Zuge der #MeToo-Bewegung viele zusätzlich Wählerinnen mobilisiert, die in der Wahl eine Chance sehen, die Konservativen - und mit ihnen Trump - abzustrafen.