Vertreter aus 111 Ländern und der Europäischen Union nahmen am Sonntag an der Gedenkzeremonie in Hiroshima teil, so viele wie nie zuvor. Wie im vergangenen Jahr waren Russland und Belarus wegen der Invasion in der Ukraine auch in diesem Jahr nicht zu der Gedenkzeremonie eingeladen. Rund 50.000 Menschen nahmen daran teil.