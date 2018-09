200-Milliarden-Sonderzölle Trumps lässt den Handelsstreit mit China eskalieren

Mit der Verhängung neuer Zölle hat US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit mit China weiter verschärft. Trump kündigte am Montagabend zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar an. Zugleich drohte der Präsident mit einer weiteren Eskalation, sollte China mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. China warf Trump in einer ersten Reaktion Protektionismus und Unilateralismus vor, der die weltweite Wirtschaftsentwicklung beeinträchtige.